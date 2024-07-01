19 ilde Sibergöz operasyonu! Yerlikaya duyurdu: 65 gözaltı

19 ilde 'Sibergöz-48' operasyonu

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, bu operasyonların jandarma ekipleri tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Yerlikaya, operasyonlarda toplam 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmine sahip hesapların incelendiğini ve şüphelilerin yakalandığını ifade etti. Ayrıca, "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Kara Vatanda olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında." şeklinde konuştu.

Operasyonların, Jandarma Genel Komutanlığı'nın Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda ve İl Jandarma Komutanlıkları tarafından Trabzon ve Aydın merkezli olarak Adana, Ankara, Batman, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Mardin, Mersin, Sivas, İstanbul, Iğdır, Giresun, Kastamonu, Muğla, Van ve Zonguldak'ta gerçekleştirildiği bildirildi. Yerlikaya, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart, taşınabilir bellek, banka/kredi kartı ve soğuk kripto cüzdanının ele geçirildiğini de ekledi.