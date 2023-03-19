19 Mart Pazar TV yayın akışında ne var? 19 Mart Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 19 Mart Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 19 Mart Pazar hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 19 Mart Pazar televizyonda ne var? 19 Mart Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 19 Mart Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 19 Mart Pazar televizyonda ne var? 19 Mart Pazar bugün hangi diziler var?

19 MART PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:30 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Aile

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Bir Küçük Gün Işığı

14:45 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Başım Belada

00:20 Ateş Kuşları

03:35 Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:45 Asi

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Veda Mektubu

16:15 Camdaki Kız

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:30 Kuzey Güney

03:45 5N1K

04:30 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Ego

16:15 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ego

23:15 Yasak Elma

01:45 Adım Farah

04:15 Kefaret

05:45 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:00 Gecenin Ucunda

09:15 En Güzel Bölüm

09:30 Meltem Demir İle Hanımeli

10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

16:00 Ömerı

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Çöp Adam

02:30 Vahe İle Evdeki Mutluluk

04:30 Türk Müziği

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 On Yaş Genç

10:00 Prangalı Mahkum (Yabancı Sinema)

12:30 Survivor Panorama

15:15 Prangalı Mahkum (Yabancı Sinema)

17:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir