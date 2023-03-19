19 Mart Pazar TV yayın akışında ne var? 19 Mart Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 19 Mart Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 19 Mart Pazar hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 19 Mart Pazar televizyonda ne var? 19 Mart Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 19 Mart Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 19 Mart Pazar televizyonda ne var? 19 Mart Pazar bugün hangi diziler var?
19 MART PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
08:30 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Aile
02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Bir Küçük Gün Işığı
14:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Başım Belada
00:20 Ateş Kuşları
03:35 Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:45 Asi
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Veda Mektubu
16:15 Camdaki Kız
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:30 Kuzey Güney
03:45 5N1K
04:30 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Ego
16:15 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ego
23:15 Yasak Elma
01:45 Adım Farah
04:15 Kefaret
05:45 Yalnız Kalpler
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:00 Gecenin Ucunda
09:15 En Güzel Bölüm
09:30 Meltem Demir İle Hanımeli
10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
16:00 Ömerı
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Çöp Adam
02:30 Vahe İle Evdeki Mutluluk
04:30 Türk Müziği
05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 On Yaş Genç
10:00 Prangalı Mahkum (Yabancı Sinema)
12:30 Survivor Panorama
15:15 Prangalı Mahkum (Yabancı Sinema)
17:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir