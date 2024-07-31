19 saat devam eden orman yangını kontrol altına alındı

19 saat sonra söndürüldü

Havaların sıcak olması ile beraber sık sık yaşanan orman yangınlarından birisi de Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana geldi. Yenidemir Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda gerçekleşen yangına gece boyunca müdahale edildi. Yangına hem havadan hem karadan müdahale edilirken 75 helikopter 2 uçak 1 İHA 16 arazöz 5 su tankı 3 ilk müdahale aracı ve 12 iş makinesi 6 itfaiye aracı ve 30 gönüllü olmak üzere 225 personel söndürme çalışmalarına katıldı. 19 saatin sonunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.