19 yaşındaki Cihan süper gol attı bozkurt yaptı

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19 yaşındaki Cihan süper gol attı bozkurt yaptı

Trabzonspor’un yeni transferlerinden Cihan Çanak, takımının UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok’u deplasmanda 2-0 yendiği maçta attığı harika golünün ardından “Bozkurt” işareti yaptı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 mağlup ederek tur için büyük bir avantaj yakaladı.

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Bordo-mavililerin golünü Trezeguet ve Cihan Çanak kaydetti.

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Transfer döneminde farklı takımlardan gelen tekliflerini Trabzonsporlu olduğu için reddeden ve Standart Liege'den Karadeniz ekibine imza atan Cihan Çanak, hem golüyle hem de gol sevinciyle gündem oldu.

Genç yıldız, attığı güzel golün ardından yaptığı "Bozkurt" işaretiyle EURO 2024'te aynı işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'a destek verdi.

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