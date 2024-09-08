19 yaşındaki hamile eşini öldüresiye döven adama 6.5 yıl istemi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı hamile Sude Naz A.'yı (19) sokak ortasında döverek ciddi şekilde yaralayan Yılmaz Akman (37) hakkında 6,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

16 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Yılmaz Akman, 5,5 haftalık hamile olan ve kendisini köye götürmeye ikna edemediği Sude Naz A.'yı Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde sokak ortasında dövmeye başladı. Akman, yumruk darbeleriyle Sude Naz A.'yı yere düşürdü ve yerde de başına metal fırça sapıyla vurdu. O sırada çiftin 3 yaşındaki oğlu da olaya şahit oldu. Çevredeki vatandaşlar, uzun süre Akman'ın şiddetini izledikten sonra genç kadını kurtardı ve Akman'ı dövdü. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde Akman'ı kalabalığın elinden aldı.

Sude Naz A., hastaneye kaldırıldı ve başına 3 dikiş atıldı. Durumunun iyi olduğu belirtilirken, genç kadın tedavisinin ardından taburcu edildi. Ayrıca, Sude Naz A. için koruma kararı alındı.

"YARDIM İSTEMEME RAĞMEN KİMSE YARDIM ETMEDİ"

Sude Naz A., yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Annemi hiç görmedim. Beni halam büyüttü ve babamı kaybettikten sonra Yılmaz'a güvendim. Daha önce de şiddet gördüm ama çocuğumuz olduğu için göz yumdum. Yılmaz, alkol ve diğer maddeler kullanıyordu ve sözünü tutmadı. O gün çarşıya alışverişe çıkarken Yılmaz'ın beni takip ettiğini fark ettim. Çocuğum babasına koştu ve ben de arkasından gittim. Yılmaz köye götürmeye çalıştı ve kabul etmeyince beni dövmeye başladı. O sırada yardım istememe rağmen kimse yardım etmedi. Olayı çocuğumun gözleri önünde yaşamak beni çok üzdü."

Yılmaz Akman, polisteki ifadesinde suçunu kabul ederek, "Sude Naz'ı köye götürmeye çalıştım. Arabadan inince sinirlendim ve dövdüm. Ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum," dedi. Akman'ın suç dosyasının kabarık olduğu, 18 suç dosyasının bulunduğu ve haftada üç gün adli kontrol için imzaya gittiği belirtiliyor.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yılmaz Akman hakkında "Beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kadını silahla kasten yaralama" ve "Alenen hakaret" suçlarından 6,5 yıl hapis cezası talep edildi.