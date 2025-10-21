Feci olay Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde yaşandı.

Elektrik dağıtım şirketinde çalışan Şiyar Kadir Pamuk, yüksek gerilim hattındaki arızayı gidermek için direğe çıktı. Bu sırada elektrik akımına kapılan Pamuk, ağır yaralandı.

Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pamuk doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şiyar Kadir Pamuk'un cenazesinin Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan vatandaşlar sık sık kurum ve kuruluşları işçilerin güvenliği konusunda gerekli tüm önlemleri alması konusunda uyarıyor. 'İş güvenliği'nin hiçe sayıldığı kurumlara 'caydırıcı cezalar' verilmesi için ise yetkililere çağrıda bulunuluyor.