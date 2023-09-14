19 yıl önce kaybolmuştu İstanbul'da ortaya çıktı. Bakanlık açıklama yaptı

2004 yılında Diyarbakır Ali Paşa Camisi'nden çalınan 136 parça çininin akıbeti belli oldu. Çiniler, tm 19 yıl sonra İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunduğu.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı, çinilerin, restorasyon kapsamında tekrar yerlerine yerleştirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taşınır kültür varlıkları vakıf eserleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi'nin takibi ile yurda döndürülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarihten günümüze miras ecdat yadigarlarının korunup gelecek nesillere aktarılmasında aracılık ediyor. 2002 yılından günümüze yurt dışına kaçırılan 21'i teberrükat eşyası olmak üzere 131 parça ülkemize geri getirildi. 2002 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce Kaçakçılıkla Mücadele Bürosu oluşturularak çalışmalar başlamıştır. Bu tarihten itibaren çalınma olayları büyük ölçüde engellenmiş ve çalınan eserlerin geri alınmaları için çalışmalar titizlikle yapılmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki taşınır kültür varlıkları; vakıf müzelerindeki eserler, vakıf kayıtlar arşivindeki vakfiyeler ve diğer arşiv belgeleri, kütüphanelerde bulunan el yazmaları ve değerli matbu yayınlar, vakıf abidelerinin tamamlayıcı parçası olan süsleme unsurları ile cami ve mescitlerde bulunan teberrükat eşyalarıdır"

"YERLERİNE YERLEŞTİRİLECEK"

Son olarak 2004 yılında Diyarbakır Ali Paşa Camisi'nden çalınan çinilerin bulunduğu belirtilerek, "136 parça çini İstanbul Sarıyer'de 8 Eylül'de ele geçirildi. 1534-1537 yıllarında dönemin Diyarbakır Valisi Ali Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Ali Paşa Cami, 6 Şubat depreminde hasar gören camiler arasında yer alıyor. Ali Paşa Camisi'ne ait çiniler restorasyon kapsamında tekrar yerlerine yerleştirilecek" ifadelerine yer verildi.