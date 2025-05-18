1909’dan günümüze! Eğitime kazandırılması isteniyor

1909 yılında dönemin Adana Valisi Cemal Paşa, görevi esnasında babasını kaybeden Ermeni çocuklar için Adana şehir merkezinde bir okul yapılmasına öncülük etti ve Ziyapaşa Mahallesi'nde "Eytamhane"(Yetimler Evi) adıyla okulun yapılması çalışmaları başlatıldı. Okul, bu ismiyle bir süre faaliyet gösterdi ve daha sonra Erkek Öğretmen Okulu, Kız Öğretmen Okulu, Eğitim Enstitüsü ve Adana Anadolu Lisesi isimleri altında eğitim-öğretime devam etti. 2 Eylül 1987 yılından itibaren de Adana Fen Lisesi olan okul, binlerce öğrenci mezun etti. Ancak tarihi bina, aradan geçen yıllar içerisinde atıl bir hale geldi ve eğitim-öğretim yeni yapılan binada devam etti. Bu süreçte tarihi taş bina birçok dizi ve film çekiminde kullanıldı.

RESTORASYON ONAYI VERİLDİ AMA BAŞLANILAMADI

Restorasyon projeleri 2019 yılında hazırlanan ve yine aynı yıl içinde Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından da 20.12.2019 tarih ve 12040 karar numarası ile onaylanan Adana Fen Lisesi tarihi binasının restorasyonuna bir türlü başlanılmadı.

Adana Fen Lisesi'nin yıllara meydan okuyan tarihi taş binası, mezunlarını yeniden harekete geçirdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen mezunlar, okulda bir araya gelerek hem hatıralarını tazeledi hem de tarihi yapının kötü durumda olmasına dikkat çekti. Mezunlar, uzun süredir kullanılmayan ve çürümeye terk edilen taş binanın restore edilmesini ve tekrar kullanılabilir hale getirilmesini istedi.

"BU OKUL DEVLETİN HAFIZASIDIR"

1993 yılında okuldan mezun olan Elektrik Elektronik Mühendisi Mehmet Erhan Akman, "Bu okulun devletimizin hafızası olarak devlete ve ülkeye değerli katkısı olan birçok mezun yetiştirdiği için korunması gerektiğini düşünüyorum. En kısa zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın burası için restorasyon yapacağına olan inancım sonsuz. Burada kütüphane yapılabilir, kültür-sanat etkinlikleri için kullanılabilir. Bu konuda gerekli girişimleri yaptık. Umarım yetkililer uygun tedbirleri alıp burayı restore edeceklerdir" ifadelerini kullandı.