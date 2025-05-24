1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı renklere büründü

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına yapılan ve 2023 metrelik orta açıklığıyla "Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü" unvanına sahip olan köprüde, sarı-kırmızı ışık gösterisi düzenlendi.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI DEV PROJEDE YANKI BULDU

2024/25 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın başarısı, Türkiye’nin prestijli projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yapılan özel ışıklandırma ile kutlandı.

Köprü, Galatasaray’ın renkleriyle gece boyunca aydınlatılarak dikkat çekici bir görüntü oluşturdu.