1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı renklere büründü

Kaynak: DHA

Galatasaray’ın Süper Lig’de elde ettiği 25’inci şampiyonluğun ardından 1915 Çanakkale Köprüsü sarı ve kırmızı renklerle ışıklandırıldı.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına yapılan ve 2023 metrelik orta açıklığıyla "Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü" unvanına sahip olan köprüde, sarı-kırmızı ışık gösterisi düzenlendi.

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ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI DEV PROJEDE YANKI BULDU
2024/25 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın başarısı, Türkiye’nin prestijli projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yapılan özel ışıklandırma ile kutlandı.

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Köprü, Galatasaray’ın renkleriyle gece boyunca aydınlatılarak dikkat çekici bir görüntü oluşturdu.

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