1986’da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı

İsviçre’de polis, 1986’da ünlü Matterhorn Dağı’na yakın bir buzula tırmanırken kaybolan Alman dağcının cesedine ulaştıklarını duyurdu.

KAYNAK: DHA
1986’da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı

İsviçre’nin Zermatt kentinde, Eylül 1986’da ünlü Matterhorn Dağı’na yakın Theodul Buzulu’na tırmanırken kaybolan dağcının cesedi ve ekipmanları bulundu.

Polis açıklamada “Eylül 1986'da o zamanlar 38 yaşında olan bir Alman dağcı, bir dağ tırmanışından dönmediği için kayıp olarak bildirildi. O sırada yapılan aramalar başarılı olmamıştı.

12 Temmuz 2023'te dağcılar, Theodul Buzulu’nda insan kalıntılarının yanı sıra birkaç ekipman parçası keşfettiler. Keşfin tamamı, Valais kanton polisinin adli kimlik belirleme bölümüyle işbirliği içinde incelenmek üzere Sion'a, Valais Hastanesi'nin adli tıp bölümüne nakledildi.

DNA testi, gerçekten de Eylül 1986'dan beri kayıp olan dağcı olduğunu ortaya koydu. Azalan buzullar, onlarca yıl önce kaybolduğu bildirilen dağcıları giderek daha fazla getiriyor” ifadelerine yer verdi.

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