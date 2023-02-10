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Yandaş medyanın devlet çöktü dediği 1999 depreminde asker hem ekmek dağıttı hem de kurtarma çalışmalarına katıldı

Kahramanmaraş depremi sonrası askerin yardım çalışmalarındaki etkinliği tartışılırken 1999 yılındaki Marmara depreminde görev alan askerlerin hem ekmek dağıtırken, hem kurtarma çalışmalarına katılırken hem de güvenliği sağlarken çekilen görüntüleri gündem oldu…

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 18:26
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1999 depreminde asker hem ekmek dağıttı hem de güvenliği sağlamıştı

Yandaş medyanın devlet çöktü dediği 1999 depreminde asker hem ekmek dağıttı hem de kurtarma çalışmalarına katıldı
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6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerinin ilk 24 saatte büyük yıkım meydana gelen 10 ilin birçok bölgesine ulaşamaması, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) afet çalışmalarında daha aktif rol alması gerektiğine yönelik çağrıları beraberinde getirdi.

Ankara, ilk etapta bölgeye TSK’ya bağlı İnsani Yardım Tugayı’nı gönderirken; ilk depremden yaklaşık 32 saat sonra, salı günü saat 14.00 sularında 2. Ordu Komutanlığı’na bağlı bazı komando tugaylarının deprem bölgelerine sevk edileceği açıklandı.

1999 DEPREMİNDE ASKER DEVREDEYDİ

Askerin yardım çalışmalarında daha fazla rol oynaması gerektiği tartışılırken yine binlerce vatandaşımızın öldüğü 1999 yılındaki Marmara depreminde askerlerin hem ekmek dağıtırken, hem kurtarma çalışmalarına katılıyor hem de güvenliği sağlamaya çalışıyorlardı.

 

 

"DEVLET ÇÖKTÜ" DEMİŞLERDİ

O dönem hükümete muhalif olan gazeteler “Devlet çöktü” başlıkları atıyor ve kurtarma çalışmalarına ağır eleştiriler yöneltiyordu…

Şimdi ise aynı medya askerin görev almasına karşı çıkarken AKP yönetimine yapılan eleştirilere göğüs germeye çalışıyor.

İşte o manşetlerden bazıları:

 

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