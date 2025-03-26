2 araç çarpıştı kaldırımdaki adam öldü

Cumhuriyet Mahallesi Donuktaş Caddesi'nde O.Y. yönetimindeki 34 GM 4561 plakalı minibüs ile E.Ç. idaresindeki 21 AEE 231 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil, kaldırımda yürüyen 48 yaşındaki Hacı Karadağ'a çarptı.

Araç ile tabela arasında kalan Karadağ ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kaza sonrasında 2 sürücüyü de gözaltına aldı.

İŞTE KAZA ANI

Feci kaza çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki aracın çarpışmasıyla savrulan otomobilin yayaya çarpma anları yer aldı. Görüntülerde kazadan saniyeler öncesinde ise aynı noktadan dönen 2 kişinin olduğu motosikletin de son anda kurtulması dikkat çekti.