2 aracı parçaladı devrildi

Kaynak: İHA

Tekirdağ'da meydana gelen üç araçlı trafik kazasında kum yüklü TIR köprü ayağına çarpıp devrildi. Kazada bir kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ Çevreyolu İstanbul istikameti Köseilyas Köprülü Kavşağı'nda, S.Y. yönetimindeki 34 GHV 260 plakalı kum yüklü TIR, Y.Ö. idaresindeki 59 AGL 646 plakalı araç ile E.S. yönetimindeki 59 ES 164 plakalı araca çarptı.

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Kazanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden S.Y.'nin aracı köprü ayağına çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışmada TIR'ın içerisindeki sürücü araçtan çıkarıldı.

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Kazada ağır yaralanan TIR sürücüsü S.Y. şehir hastanesine kaldırıldı.

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