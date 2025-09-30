2 asker şehit oldu! Jandarma aracına minibüs çarptı: Şehitlerin kimlikleri belli oldu

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 askeri personel şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara - Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında 34 FD 8096 plakalı minibüs, aynı yöne seyreden 68 JAA 150 plakalı jandarma aracına arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, jandarma aracındaki askerin olay yerinde şehit olduğu, minibüsteki bir kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan bir askeri personel ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

VALİ KUMBUZOĞLU, HASTANE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi acil servis önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah meydana gelen kaza nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Kaza, jandarma ekibinin emniyet şeridinde yaptığı rutin kontrol sırasında yaşandı. Kazada maalesef 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur, bir vatandaşımız da vefat etmiştir. Yaralı olan vatandaşlarımızın tedavisi Aksaray Eğitim Araştırma Hastanemizde devam etmektedir. İkisinin durumu ağır, birinin normal. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerle ilgili bilgiler sizlerle paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize ve vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da baş sağlığı diliyorum."

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bu arada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da X hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Yerlikaya mesajında, ''Milletimizin başı sağ olsun. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan J. Asb. Çvş. Kemal Özgür ve Uzm. J. VI. Kad. Çvş. Arif Özdemir, görevli oldukları devriye aracına bir minibüsün arkadan çarpması sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı ali olsun” dedi.