2 aylık bebeğine zarar vermeye çalışan baba korku saçtı

Kaynak: İHA
2 aylık bebeğine zarar vermeye çalışan baba korku saçtı
Isparta’da henüz 2 aylık bebeğine zarar vermeye çalışan baba polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Olay, gece saatlerinde Isparta’nın merkeze bağlı Bahçelievler mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, S.K eline aldığı cam parçası ve 2 aylık bebeği ile balkona çıktı.

S.K, bebeğine zarar verebileceği iddiası ile komşuları tarafından ihbar edildi. İhbar sonrası polis harekete geçerek olay yerine geldi. Bölgeye ayrıca sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

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Polislerin yaklaşık bir saat süren ikna çalışmaları sonrası baba S.K, aşağıya indirildi. S.K, Isparta Şehir Hastanesine kaldırılırken 2 aylık bebeğinin ise hiçbir zarar görmediği belirtildi.

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