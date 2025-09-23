2 aylık bebek feci şekilde öldürülmüştü! Katil tanıdık çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
2 aylık bebek feci şekilde öldürülmüştü! Katil tanıdık çıktı

Balıkesir’de 2000 yılında işlenen bebek cinayeti 25 yıl sonra çözüldü. Katil tanıdık çıktı...

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Beyköy Köyü’nde 2000 yılında yaşanan "Gülizar bebek" cinayeti Türkiye'yi yasa boğmuştu. Korkunç cinayet 24 yıl sonra aydınlatıldı.

KARDEŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan incelemelerde, olay tarihinde 13 yaşında olan D.İ.’nin (38), 11 Ekim 2000 günü kendi kız kardeşi olan 2 aylık Gülizar bebeği yastıkla boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

İTİRAF ETTİ

Yakalanan şüpheli D.İ., emniyetteki ifadesinde suçu işlediğini kabul ederek kardeşini 'kıskançlık' nedeniyle yastıkla boğduğunu itiraf etti. Gözaltına alınan D.İ., adliyeye gönderildi.

Aman dikkat! Sizin de başınıza gelebilir... Baş ağrısı için aldığı ilaç sonu oldu!Aman dikkat! Sizin de başınıza gelebilir... Baş ağrısı için aldığı ilaç sonu oldu!

16 yaşındaki kızını Tiktok'ta dans ettirdi! O 'baba'yla ilgili yeni gelişme16 yaşındaki kızını Tiktok'ta dans ettirdi! O 'baba'yla ilgili yeni gelişme

Son Haberler
Bozkurt Konutları'nın tapuları tescil edildi
Bozkurt Konutları'nın tapuları tescil edildi
TEM'de korkunç kaza! Savrulan minibüs tekerlekli sandalyeli kişiye çarptı
TEM'de korkunç kaza! Savrulan minibüs tekerlekli sandalyeli kişiye çarptı
Sebahat Demir’den yarı maraton koşusunda büyük başarı
Sebahat Demir’den yarı maraton koşusunda büyük başarı
Vali Sözer kapalı pazarı ziyaret etti
Vali Sözer kapalı pazarı ziyaret etti
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı