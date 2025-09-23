2 aylık bebek feci şekilde öldürülmüştü! Katil tanıdık çıktı

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Beyköy Köyü’nde 2000 yılında yaşanan "Gülizar bebek" cinayeti Türkiye'yi yasa boğmuştu. Korkunç cinayet 24 yıl sonra aydınlatıldı.

KARDEŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan incelemelerde, olay tarihinde 13 yaşında olan D.İ.’nin (38), 11 Ekim 2000 günü kendi kız kardeşi olan 2 aylık Gülizar bebeği yastıkla boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

İTİRAF ETTİ

Yakalanan şüpheli D.İ., emniyetteki ifadesinde suçu işlediğini kabul ederek kardeşini 'kıskançlık' nedeniyle yastıkla boğduğunu itiraf etti. Gözaltına alınan D.İ., adliyeye gönderildi.

