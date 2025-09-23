16 yaşındaki kızını Tiktok'ta dans ettirdi! O 'baba'yla ilgili yeni gelişme

TikTok, pek çok vatandaş için bir gelir kaynağı haline gelmiş durumda. TikTok'ta para kazanmak için videoların toplam izlenme sayısının belirli bir eşiği geçmiş olması gerek. Vatandaşlar TikTok'ta yayınladıkları videolara izleyici çekmek için pek çok yolu deniyor.

Hatay'da 16 yaşındaki kızını Tiktok isimli uygulama üzerinden dans ettirerek para kazanan "baba" Ö.Ç. infial yarattı.

Görüntülerde dans eden çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı.

O 'BABA' TUTUKLANDI

Emniyet tarafından gözaltına alınan "Baba" Ö.Ç. bugün mahkemece tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın konuyla iligli sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bakanlık, dava sürecine müdahil olunacağı ve 'baba'nın gerekli cezayı alması için süreci takip edeceklerini belirtti.

