2 bardağı kalbi yeniliyor

Aslında doğal mineralli sular, insan hayatının her döneminde metabolizmanın ve vücut dengesinin ideal şeklinde korunması için gerekli olan mineralleri içerdiğinden sağlığımız için ayrı bir öneme sahiptir.

Maden suyu tüketme konusunda aslında bir tedirginlik söz konusu. Birçok kişi doğal mineralli su içince böbreklerim yorulur, ödem yapar, mide sorunlarımı tetikler diye tüketimden uzak durur.

Volkanik özelliklere sahip özel bölgelerde doğal karbonik asitli maden suyu oluşumu doğanın en önemli özelliklerindendir. Karbonik asit, minerallerin kayalardan çözünmesini kolaylaştıran bir etkiye sahiptir. Yağmur ve kar suyu gibi yüzey sularının yüzeydeki çeşitli çatlak ve yarıklardan yerkabuğunun derinliklere sızmasıyla orada birikerek yıllar sonra yüzeye çıkmasıyla oluşur.

Yerkabuğundaki basınç ve sıcaklık değişimi sayesinde yer yüzeyine çıkan sular bulundukları kayaç yüzeylerinden mineralleri de içine katarak doğal kaynak mineral suyunun temelini oluşturur.

Birçok farmakolojik ve klinik araştırma maden suyunun saflığı, mineralleri, eser elementleri ve doğal diğer bileşenleri sayesinde sağlığa iyi gelen etkilerini rapor etmektedir.

En basit olarak günlük su ihtiyacının karşılanmasında maden suyu en iyi alternatiftir. Maden suyu aynen su gibi oksijenin dokulara, demir ve hemoglobinin tüm hücrelere taşınmasında etkili rol oynar. Normal sudan tek farkı çok daha zengin bir mineral konsantrasyonuna sahip olmasıdır.

MADEN SUYU İÇMELİ MİYİZ?



Yeraltı sularından ve kaynaklarından gelen silikon dioksit içermesi sebebiyle düzenli maden suyu içimi cildin yenilenmesini sağlamaktadır. Ara ara yüzünüzü maden suyu ile yıkarsanız ciltte yumuşama, kurumaya karşı doğal nemlendirme ve ciltte parlaklık sağlarsınız. Maden suları içildiğinde de yüksek elektrolit içermesi sebebiyle cildin kuruma ve soyulma sorununa en etkili çözümdür.

Maden suyundaki doğal elementler kolajen ve elastin liflerini güçlendirerek cildin sıkılaşmasında itici güç sağlar. Düzenli maden suyu içmenin ciltte kırışıklıkların gerilemesine, yüzde yaşlanmanın duraksamasına, cilt gözeneklerinin kapanarak doğal bir görünümü korumasında etkindir. Maden suyuyla cildinizi yıkamak gözeneklerin de küçülmesine yardımcı olmaktadır.

Maden suyundaki sodyum dahil bir çok elementler vücutta böbrekleri yoracak yoğunlukta değil tam tersine bu minerallerin kolay emilerek vücutta hızlı bir şekilde dağılarak dokularda kullanımını kolaylaştırmaktadır. Maden suyunu gün içinde iki-üç şişe kadar içmek doğal mineral alımına destek sağlamaktadır, böbrekleri yormamaktadır. Bu asit baz dengesini koruyarak sağlamaktadır.

Yüksek mineralli su içiminin kan şekerini dengelediği, kötü huylu kolesterolü azaltabildiği, metabolik sendrom kriterlerini normale gelmesinde destek olduğunu gösteren araştırmalar bulunmaktadır.

Reflüsü olan ve peptik salgıları aşırı çalışanlarda maden suyu tüketiminde dikkat edilmesi önemlidir. Özellikle bikarbonat içeriği yüksek sular mide hastalıkları olan kişilerde semptomların artmasına neden olabilmektedir. Fakat bazı hastalarda da bikarbonik asit içeren sular mide asidini nötralize de edebilir ve reflüyü rahatlatabilir. Bu nedenle hasta kendine göre uyum sağlayacak seçimler yapmalıdır. Sodyum içeriği yüksek suları hipertansiyonu olan kişiler tercih etmemeli daha çok kalsiyum, magnezyum içeriği yüksek olan doğal mineralli su tüketimine yönelmelidir.

Diyabetlilerin metabolik asidozu önlemek için günde bir veya iki şişe doğal mineralli su tüketmeleri değerlidir. Özellikle sülfürlü ve bikarbonatlı maden suları diyabetliler için özeldir. Zayıflama diyetleri uygulayanların ana öğünlerinde hem sindirimin kolaylaşması hem hazımsızlığın önlenmesi hem de tokluk hormonu olan kolesistokinin hormonunun yoğun salgılanması için içmeleri çok önemlidir.

Özellikle çocuklar gelişim hızı en hızlı olan adölesanlar, gebeler ve emziren anneler kalsiyumdan zengin maden sularını tüketebilirler. Kalp hastaları daha çok magnezyum içeren maden sularını tercih ederlerse ateroskleroz dediğimiz damar sertliğini önleyebileceği çalışmalarda belirtilmektedir.

Demir içeren maden suları anemisi olan, anemi riski olan kadınlar için günlük demir ihtiyacına destek olması açısından günde iki şişe olarak tüketilmelidir. Spor yaparken terleme ile kaybolan minerallerin hızlı vücuda verilmesinin en iyi, en doğal yolu maden suyu içimiyle sağlanır. Özellikle sodyum, potasyum, klor mineralleri terle hızla egzersiz sırasında kaybolur. Yapılan aktivite sırasında yorgunluk ve performans kaybına sebep olabilmektedir. Bu nedenle bol su ve maden suyu aktivite sırasında süper sıvılardır.