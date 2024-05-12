2 bin 100 yıllık steller Perre Antik Kenti’nde

Gerger ilçesinin 1650 rakımlı Kımıl Dağı'nda, 2021'de Nemrut Dağı'na benzeyen bir kült alanı bulunmuştu.

Bu alanda, Apollon Mitras ile Kral Antiochos'un tokalaşma sahnesinin yer aldığı 3.5 tonluk bir stel ile kitabelerin bulunduğu 2 ton 200 kiloluk bir diğer stel keşfedildi.

2023 Eylül'ünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Pisa Üniversitesi'nden Margherita Facella ve Oxford Üniversitesi'nden Charles Crowther, stellerdeki yazıtlar üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Ayşe Ebru Çorbacı ve ekibi, stellerin bakımını üstlendi.

Stellerin birleştirilmesi ve estetik dolgu işlemleriyle, yağmur suyunun içeri girmesi engellenecek ve steller daha iyi görünecek.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından steller, Perre Antik Kent nekropol alanında ziyaretçilere açılacak.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, stellerin bulunduğu kült alanının tescil edilmesi ve taşınması hakkında bilgi vererek, turistlerin bu tarihi eserleri yakından görebileceklerini belirtti.