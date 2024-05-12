2 bin 100 yıllık steller Perre Antik Kenti’nde

Kaynak: İHA
2 bin 100 yıllık steller Perre Antik Kenti’nde
Kımıl Dağı'ndan askeri helikopterle taşınan ve tarih öğelerini aydınlatan 2 bin 100 yıllık steller, restorasyon ve konservasyon çalışmalarıyla Perre Antik Kent'te turizme kazandırılıyor.

Gerger ilçesinin 1650 rakımlı Kımıl Dağı'nda, 2021'de Nemrut Dağı'na benzeyen bir kült alanı bulunmuştu.

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Bu alanda, Apollon Mitras ile Kral Antiochos'un tokalaşma sahnesinin yer aldığı 3.5 tonluk bir stel ile kitabelerin bulunduğu 2 ton 200 kiloluk bir diğer stel keşfedildi.

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2023 Eylül'ünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Pisa Üniversitesi'nden Margherita Facella ve Oxford Üniversitesi'nden Charles Crowther, stellerdeki yazıtlar üzerinde çalışmalar yürütüyor.

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Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Ayşe Ebru Çorbacı ve ekibi, stellerin bakımını üstlendi.

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Stellerin birleştirilmesi ve estetik dolgu işlemleriyle, yağmur suyunun içeri girmesi engellenecek ve steller daha iyi görünecek.

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Çalışmaların tamamlanmasının ardından steller, Perre Antik Kent nekropol alanında ziyaretçilere açılacak.

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Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, stellerin bulunduğu kült alanının tescil edilmesi ve taşınması hakkında bilgi vererek, turistlerin bu tarihi eserleri yakından görebileceklerini belirtti.

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