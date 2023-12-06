2 bin 700 yıllık tapınak keşfedildi

Osmaniye’deki Kastabala Antik Kenti'ndeki yapılan arkeolojik kazılarda tapınak kalıntılarına rastlandı.

Çukurova'nın Efes'i olarak bilinen 2 bin 700 yıllık Kastabala Antik Kenti'nde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi işbirliğinde arkeolojik kazılar sürüyor.

Tarihi sütunlu caddenin bitiminde başlatılan kazı çalışmalarında, Anadolu'nun en eski yerli halkı kabul edilen Luvilerin o dönemki tanrıçaları Kubaba için yaptırdıkları tapınak kalıntılarına rastlandı.

Kazı başkanı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir, AA muhabirine, antik kentin ovalık Kilikya bölgesinin en eski kutsal kenti olduğunu söyledi.