2 bin 700 yıllık tapınak keşfedildi

Kastabala Antik Kenti'ndeki tapınak kalıntıları keşfedildi.

KAYNAK: AA
2 bin 700 yıllık tapınak keşfedildi

Osmaniye’deki Kastabala Antik Kenti'ndeki yapılan arkeolojik kazılarda tapınak kalıntılarına rastlandı.

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Çukurova'nın Efes'i olarak bilinen 2 bin 700 yıllık Kastabala Antik Kenti'nde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi işbirliğinde arkeolojik kazılar sürüyor.

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Tarihi sütunlu caddenin bitiminde başlatılan kazı çalışmalarında, Anadolu'nun en eski yerli halkı kabul edilen Luvilerin o dönemki tanrıçaları Kubaba için yaptırdıkları tapınak kalıntılarına rastlandı.

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Kazı başkanı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir, AA muhabirine, antik kentin ovalık Kilikya bölgesinin en eski kutsal kenti olduğunu söyledi.

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