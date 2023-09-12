2 bin yıllık bitki ortaya çıktı. Kanser hücrelerini yok ediyor

2 bin yıllık bitki olan Artemisia annua bitkisinin kanser hücrelerini yok ettiği ortaya çıktı.

2 bin yıllık bitki ortaya çıktı. Kanser hücrelerini yok ediyor

Interestingengineering'in haberinde yer alan bilgilere göre; San Antonio'daki Teksas Üniversitesi'nde yürütülen son araştırma, binlerce yıllık bir bitkinin, Artemisia annua veya Tatlı Annie'nin, kanserle mücadele potansiyelini gün yüzüne çıkardığı bildirildi.

BİTKİLERİN TIBBI ARAŞTIRMADAKI ÖNEMİ

Tıbbi ilaçların yaklaşık yarısının doğal kaynaklardan elde ediliyor. Ayrıca kanserin karmaşıklığı nedeniyle evrensel bir tedavi geliştirmenin zor olduğunu ve bu nedenle farklı bitkilerden elde edilen tıbbi maddelere yönelik araştırmaların önemli olduğunu ekliyor.

kapak-122049.jpg

BEYİN KANSERİNE ETKİLİ

Artemisia annua'dan elde edilen Arteannuin B adlı bileşiğin, glioblastoma hücreleri olarak bilinen kötü huylu beyin kanseri hücrelerine karşı etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bu bileşik, kanser hücrelerinin aşırı eksprese ettiği sistein proteazlarını inhibe edebilir. Bu da kanser hücrelerine karşı etkinliğini artırır.

DOĞADAN GELEN KANSER TEDAVİSİ

Artemisia annua bitkisi, artemisinin üretimi için doğal bir kaynak olarak hizmet ediyor. Bu bitki, geleneksel Çin tıbbında 2 bin yılı aşkın bir süredir sıtma tedavisinde kullanılıyor. Uzmanlar tarafından yapılan son araştırma, bu bitkinin kanser ve hatta COVID-19 tedavisindeki potansiyelini ortaya çıkardı.

stock-photo-doctor-telling-good-news-mature-woman-chemotherapy-clinic.jpeg

VİRÜSLERE KARŞI DA ETKİLİ

Arteannuin B'nin SARS-CoV-2 ana proteazını engellediğini de gösteriyor. Bu, bitkinin COVID-19 ile mücadelede de potansiyel bir rol oynayabileceği anlamına gelir.

Öne Çıkanlar
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Son Haberler
Sel ve toprak kayması: 7 ölü, 3 kayıp Güncel
Sel ve toprak kayması: 7 ölü, 3 kayıp
Engellilerin karşılaştıkları zorlukları deneyimlediler Güncel
Engellilerin karşılaştıkları zorlukları deneyimlediler
İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi yaralandı Güncel
İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi yaralandı
Uğur Dündar Enver Aysever'e zehir gibi sözler söyledi. Artık her şey ortalığa döküldü Güncel
Uğur Dündar Enver Aysever'e zehir gibi sözler söyledi. Artık her şey ortalığa döküldü
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Güncel
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Piyasa Kahini İslam Memiş dolar tahminini açıkladı, stüdyo buz kesti: KKM'den çıkanlara iki alternatif Ekonomi
Piyasa Kahini İslam Memiş dolar tahminini açıkladı, stüdyo buz kesti: KKM'den çıkanlara iki alternatif
Otomobiller galeride eskiyor. 2 milyon TL üzeri arabaya kredi çıkmıyor Güncel
Otomobiller galeride eskiyor. 2 milyon TL üzeri arabaya kredi çıkmıyor