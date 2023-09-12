2 bin yıllık bitki ortaya çıktı. Kanser hücrelerini yok ediyor

Interestingengineering'in haberinde yer alan bilgilere göre; San Antonio'daki Teksas Üniversitesi'nde yürütülen son araştırma, binlerce yıllık bir bitkinin, Artemisia annua veya Tatlı Annie'nin, kanserle mücadele potansiyelini gün yüzüne çıkardığı bildirildi.

BİTKİLERİN TIBBI ARAŞTIRMADAKI ÖNEMİ

Tıbbi ilaçların yaklaşık yarısının doğal kaynaklardan elde ediliyor. Ayrıca kanserin karmaşıklığı nedeniyle evrensel bir tedavi geliştirmenin zor olduğunu ve bu nedenle farklı bitkilerden elde edilen tıbbi maddelere yönelik araştırmaların önemli olduğunu ekliyor.

BEYİN KANSERİNE ETKİLİ

Artemisia annua'dan elde edilen Arteannuin B adlı bileşiğin, glioblastoma hücreleri olarak bilinen kötü huylu beyin kanseri hücrelerine karşı etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bu bileşik, kanser hücrelerinin aşırı eksprese ettiği sistein proteazlarını inhibe edebilir. Bu da kanser hücrelerine karşı etkinliğini artırır.

DOĞADAN GELEN KANSER TEDAVİSİ

Artemisia annua bitkisi, artemisinin üretimi için doğal bir kaynak olarak hizmet ediyor. Bu bitki, geleneksel Çin tıbbında 2 bin yılı aşkın bir süredir sıtma tedavisinde kullanılıyor. Uzmanlar tarafından yapılan son araştırma, bu bitkinin kanser ve hatta COVID-19 tedavisindeki potansiyelini ortaya çıkardı.

VİRÜSLERE KARŞI DA ETKİLİ

Arteannuin B'nin SARS-CoV-2 ana proteazını engellediğini de gösteriyor. Bu, bitkinin COVID-19 ile mücadelede de potansiyel bir rol oynayabileceği anlamına gelir.