2 bin yıllık efsane! Şans getirdiğine inanılır: 21 adet ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: AA

Adana’da bir ihbarı değerlendiren ekipler, eve düzenledikleri operasyon 21 adet saka kuşu ele geçirdi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişiye, üretimi ve satış yapmak suçundan işlem yapıldı. Şans getirdiğine inanılan saka kuşları 2 bin yıl önce evcilleştirildiği tahmin ediliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavaklı Mahallesi'nde üretimi ve ticareti yasak olan saka kuşlarının beslendiğine yönelik ihbar üzerine harekete geçti.

Eve düzenlenen operasyonda, 21 saka kuşu bulundu.

Ekipler, kuşları beslediği belirlenen yabancı uyruklu Ahmet B'ye "Kara Avcılığı Kanunu"na muhalefet suçundan 151 bin 200 lira ceza uyguladı.

Ele geçirilen saka kuşları, doğaya salındı.

SAKA KUŞU NEYİ TEMSİL EDER?

Saka kuşu Avrupa, Kuzey Afrika, Batı ve Orta Asya'da yaygın olarak yaşayan ve tohum yiyen bir kuştur. Hoş bir ötüşü olan renkli bir tür olarak ve sağlık ve iyi şans getirdiğine dair bir inançla, en az 2.000 yıl önce evcilleştirilmiştir.

adana-kus1.jpg

adana-kus2.jpg

