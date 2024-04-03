2 canın bedeli 8 yıl 10 ay hapis. İETT otobüsü durağa dalmış 2 kişi ölmüştü

Kaynak: AA
2 canın bedeli 8 yıl 10 ay hapis. İETT otobüsü durağa dalmış 2 kişi ölmüştü
İstanbul Bahçelievler'de, İETT otobüsüyle durakta bekleyenlere çarparak 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan şoföre 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sefer Baldan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Bir kısım müştekiler ve tarafların avukatları da duruşmaya katıldı.

2-canin-bedeli-8-yil-10-ay-hapis-iett-otobusu-duraga-dalmis-2-kisi-olmustu-yenicag-15.jpg

Duruşmada son sözü sorulan sanık Sefer Baldan, "Ben 30 yıllık şoförüm. İlk defa başıma böyle bir kaza geldi." ifadelerini kullandı.

2-canin-bedeli-8-yil-10-ay-hapis-iett-otobusu-duraga-dalmis-2-kisi-olmustu-yenicag-14-001.jpg

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

2-canin-bedeli-8-yil-10-ay-hapis-iett-otobusu-duraga-dalmis-2-kisi-olmustu-yenicag-13.jpg

Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

2-canin-bedeli-8-yil-10-ay-hapis-iett-otobusu-duraga-dalmis-2-kisi-olmustu-yenicag-12.jpg

2-canin-bedeli-8-yil-10-ay-hapis-iett-otobusu-duraga-dalmis-2-kisi-olmustu-yenicag-12.jpg

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Sefer Baldan'ın 2 Şubat'ta sevk ve idaresindeki İETT otobüsü ile D-100 Kuzey yan yolda ilerlerken direksiyon başında uyuması sonucu kaldırıma çıkıp, Bahçelievler'deki otobüs durağında bekleyenlere çarptığı belirtilmişti.

Kazada otobüsün çarptığı Hikmet Kaya ve Ahmad Rzayev'in hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, Fehim Aydın ile otobüsün geldiğini fark edip yan tarafa doğru atlayan İbrahim Ethem Şekerli'nin de yaralandığı kaydedilmişti.

Otobüs içindeki kamera görüntülerinde de Baldan'ın uyuduğunun açık ve net şekilde görüldüğüne dikkat çekilen iddianamede, yapılan inceleme neticesinde otobüsün fren sisteminde veya herhangi bir mekanizmasında arıza bulunmadığının tespit edildiği belirtilmişti.

İddianamede, İETT otobüsü şoförü Baldan'ın trafikte seyir halindeyken uyuması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek durakta bekleyenlere çarptığı, bu şekilde 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu ifade edilmişti.

Sanık Baldan'ın bu kapsamda "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Son Haberler
7.5'lik deprem gökdeleni şelaleye çevirdi. Tayvan Depremi'nden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor Dünya
7.5'lik deprem gökdeleni şelaleye çevirdi. Tayvan Depremi'nden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Türkiye'ye dönüyor. Süper Kupa'yı kazanmıştı Spor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Türkiye'ye dönüyor. Süper Kupa'yı kazanmıştı
Seda Bakan fiyatları gördü isyan etti. Sert ekonomi yorumu gündem oldu Magazin
Seda Bakan fiyatları gördü isyan etti. Sert ekonomi yorumu gündem oldu
Komünist Başkan’ın Kadıköy’den aday olmasının sırrı seçimden sonra ortaya çıktı Gündem
Komünist Başkan’ın Kadıköy’den aday olmasının sırrı seçimden sonra ortaya çıktı
1983 Beyoğlu Çikolata Ramazan Bayramı’na lezzet katacak Yemek Tarifleri
1983 Beyoğlu Çikolata Ramazan Bayramı’na lezzet katacak
AYM'den gecekondular için olay karar Gündem
AYM'den gecekondular için olay karar