Bir canın bedeli bu kadar ucuz mu?. Köpeğin üzerinden aracıyla geçen taksiciye ödül gibi ceza

Balıkesir Haydar Çavuş Mahallesi, Terziler Caddesi ile Kırk Merdiven Sokak’ın kesiştiği noktada meydana gelen olayda, Ü.A (56) idaresindeki ticari taksi, yerde yatan köpeğin üzerinden geçerek hiç durmadan uzaklaştı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından Bandırma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ne haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı hayvana ilk müdahaleyi gerçekleştirerek tedavi altına aldılar. Geçici Bakımevi’ne götürülen köpeğe yapılan muayene sonucunda sağ arka ayağında felç, kalçasında kırıklar ve iç kanamasının olduğu saptandı. Yaralı köpek yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.