3 canın bedeli 6 yıl 8 ay hapis. Katliam gibi kazada şoföre ‘iyi hal’ indirimi

Bolu'da 3 kişinin öldüğü 32 kişinin yaralandığı kazada tutuklu yargılanan otobüs şoförü Doğan Köstekli (29), iyi hal indirimi uygulanarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYNAK: DHA
3 canın bedeli 6 yıl 8 ay hapis. Katliam gibi kazada şoföre ‘iyi hal’ indirimi

Kaza, geçen yıl 6 Kasım'da Anadolu Otoyolu Yeniçağa mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Doğan Köstekli yönetimindeki 34 EHC 819 plakalı Kamil Koç firmasına ait 37 yolcunun bulunduğu otobüs, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yolculardan Ayşe Özdemir (69), Dursun Çakmak (46) ve Kadriye Çakmak hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Doğan Köstekli, tutuklanarak cezaevine gönderdi.

Doğan Köstekli hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Doğan Köstekli ile mağdurlar ve yakınları katıldı.

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“KEŞKE BEN ÖLSEYDİM”

Mahkemede son sözleri sorulan Köstekli, olay günü otobüsünün sağ lastiğini patlaması sonrası kazanın meydana geldiğini belirterek, “Lastiğim patlayınca otobüs sağa doğru bariyerlere sürüklendi ve devrildi. Kaza sonrası yaralılara yardım ettim ve sağlık ekiplerini bile ben aradım. Uyumam söz konusu değil. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Keşke ben ölseydim de onların burunları bile kanamasıydı. Vicdan azabı çekiyorum” diyerek kendi savundu.

Mahkeme heyeti, Doğan Köstekli’yi yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını dikkate alarak iyi hal indirimiyle 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Köstekli'nin tutukluluk halinin devamına ve ehliyetine de el konulmasına karar verildi.

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