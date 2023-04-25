2 cinayetten aranıyordu. Yakalanacağını anlayınca kendisini vurdu

İstanbul'da biri kadın 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, özel harekat polisinin de katıldığı operasyon sırasında intihar etti.

İKİ AYRI CİNAYETİN ŞÜPHELİSİYDİ

13 Ocak'ta saat 04.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Tuncay Kurban (41) isimli şahıs, sırtından tabancayla vurularak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, olayın şüphelisi olarak belirlenen Aydın Altay'ın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Eyüpsultan Göktürk Mahallesi’nde de 23 Nisan günü saat 14.30 sıralarında meydana gelen diğer olayda ise, 22 yaşındaki Buket Yorgancı adlı kadın başına bir el ateş edilerek öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri olayla ilgi çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Yorgancı'nın yanındaki bir kişiyle binaya girdiğini, bir süre sonra şüphelinin hızla aşağı koşarak apartmandan uzaklaştığını tespit etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı geniş çaplı çalışmalarda kaçan kişinin bir önceki cinayetin de faili olduğu olduğu iddia edilen Aydın Altay olduğu tespit edildi.

POLİSLERİ FARK EDİNCE İNTİHAR ETTİ

Yapılan çalışmada, Altay'ın saklandığı ev tespit edildi.

Aydın Altay'ın yakalanması için özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon düzenlendi. Operasyonda polisleri fark eden Altay'ın silahla başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.