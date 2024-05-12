2 çobanın tartışması kanlı bitti

Kaynak: İHA
2 çobanın tartışması kanlı bitti
Denizli’de aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki çoban arasındaki tartışma kanlı bitti. Çobanlardan biri, arazide hayvan otlatan diğer çobanı silahla vurdu.

Çardak ilçesi Gemiş Mahallesinde meydana gelen olayda, arazide keçi otlatmaya çıkan Cihat Arman, aynı arazide hayvanlarını otlatmakta olan 55 yaşındaki Osman Eren’le karşılaştı. İki çoban arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıkarken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında, Cihat Arman silahıyla Osman Eren’i yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, arazide Eren’i yaralı olarak buldu ve ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevkle edildi.

Yaralı, ambulansla Çardak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı fakat yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 55 Yaşındaki Osman Eren, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Saldırgan Cihat Arman ise, gözaltına alındı.

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