2 çocuk asansörde mahsur kaldı Biri kurtarma sırasında boşluğu düşerek can verdi

Ankara'da arıza yapan asansörden kurtarılmaya çalışan 13 yaşındaki kız çocuğu 5. kattan boşluğa düşerek can verdi.

Olay, Sincan'da Fevzi Çakmak Mahallesi 4. Cadde'de bulunan bir sitede gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre sitedeki diğer apartmanda yaşayan arkadaşını ziyarete gelen13 yaşındaki Berensu Bolat yanındaki arkadaşıyla birlikte arızalanan asansörde bir süre mahsur kaldı. Berensu Bolat'ın durumu telefonda yakınlarına bildirmesi üzerine apartmana itfaiye ekibi yönlendirildi. 6. katta mahsur kalan Beren Bolat, kurtarılmaya çalışıldığı sırada boşluğa düşerek yere çakıldı. Mahsur kalan diğer çocuk ise asansörden çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 kattan asansör boşluğuna kurtarıldığı sırada düşen küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölen kız çocuğunun yakınları ise olay karşısında sinir krizi geçirdi.



"BÖYLE BİR OLMADI DAHA ÖNCE"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Özgür Berber, asansörde kalan arkadaşları arayarak yardım istediklerini apartmana itfaiye ekiplerinin gönderildiğini anlatarak "Çocuklar 6. katta kalmış. İtfaiye kapıyı 5. kattan açmış, 2 kişilermiş asansörde. Erkek çocuğunu kurtarıyorlar. Kız çocuğunu da kurtarırken artık ellerinden mi kayıyor, tutamıyorlar mı ne oluyorsa o sırada asansör boşluğuna düşüyor. Böyle bir olay hiç olmadı daha önce, ilk defa oldu” diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.