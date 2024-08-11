2 çocuk bisiklet sürerken bataklığa saplandı. İtfaiye ekipleri son anda yetişti

İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Yeniceköy göletinde meydana gelen olayda, 2 çocuk bisikletleriyle gölet etrafında gezinmeye başladı. Çocuklardan biri gölet kenarındaki çamura saplandı.
Çamura saplanan arkadaşını kurtarmak isteyen diğer çocuk, yardım etmeye çalışırken çamura saplandı. Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Servis Hattı'nı aradı.
İhbar sonrası bölgeye jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çamura saplanan 2 çocuğu saplandıkları yerden kurtardı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.