2 çocuk bisiklet sürerken bataklığa saplandı. İtfaiye ekipleri son anda yetişti

Kaynak: DHA
2 çocuk bisiklet sürerken bataklığa saplandı. İtfaiye ekipleri son anda yetişti

Bursa'nın Yeniceköy göletinde bisiklet süren 2 çocuk çamura saplandı. Çocukların yardımına itfaiye arama kurtarma ekipleri yetişti. 2 çocuk ekipler tarafından kurtarıldı.

İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Yeniceköy göletinde meydana gelen olayda, 2 çocuk bisikletleriyle gölet etrafında gezinmeye başladı. Çocuklardan biri gölet kenarındaki çamura saplandı.

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Çamura saplanan arkadaşını kurtarmak isteyen diğer çocuk, yardım etmeye çalışırken çamura saplandı. Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Servis Hattı'nı aradı.

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İhbar sonrası bölgeye jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çamura saplanan 2 çocuğu saplandıkları yerden kurtardı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

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