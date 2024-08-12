2 dev milyarder Saray’ın toplantısına davet edildi

Düzenleme: Kaynak: CNBC-E
2 dev milyarder Saray’ın toplantısına davet edildi

8 yıl sonra ilk kez toplanacak Yatırım Danışma Konseyi için 2 dev şirketin başkanları davet edildi. Toplantıya Amazon’un CEO’su Jeff Bezos ile Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk davet edildi.

8 yıl aradan sonra toplanacak Yatırım Danışma Konseyi için dev şirketlerin CEO’ları ve yönetim kurulu başkanları davet edildi. CNBC-e’de yer alan habere göre toplantıya davet edilen isimler arasında Amazon CEO’su Jeff Bezos ile Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imzasıyla çok sayıda şirketin ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların üst düzey isimlerine gönderilen davet mektuplarında, 23 Ağustos tarihine kadar katılım konusunda cevapların iletilmesi istendi.

Toplantıda konuşacak Erdoğan, Türk ekonomisinde kat edilen mesafeyi anlatacak ve Türkiye’ye yatırım çağrısında bulunacak. Toplantıya özellikle Türkiye’ye yakın dönemde yatırım yapması beklenen Çin ve Körfez şirketlerinin damga vurması bekleniyor.

Öte yandan Uluslararası Yatırımcılar Derneği toplantıya yüksek katılımın önemine vurgu yaparak üyelerin global yöneticilerine de toplantıya katılım daveti gönderdi.

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