2. el araç satışında alınan karar bakın nasıl delindi

Bir satıcının, ilan fiyatından daha yüksek bir fiyat istediği, arayanlara söylediği tespit edildi.

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatını geçemeyeceği duyuruldu. Ancak satıcılar bu yasağı aşmanın yeni bir yolunu buldu.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, satıcılar araçların gerçek fiyatını siteye yüklemeden, iletişime geçildiğinde açıklıyor. Bu şekilde yönetmeliğe aykırı ilan vermemiş oluyor. İHA'nın ortaya çıkardığı bu yöntem, tüketicileri mağdur ediyor.

Yönetmeliğe göre, ikinci el motorlu kara taşıtı satışına aracılık edenler, ilan verenleri uyarmak ve bakanlığa bilgi vermekle yükümlü. Bakanlık ise ikinci el motorlu kara taşıtlarının özelliklerine göre fiyat belirleme yetkisine sahip.

Yeni düzenleme sonrası araç satış sitelerinde ilginç bir yöntem ortaya çıktı. Bazı satıcılar, araçlarının fiyatlarını düşük göstererek alıcıları kandırmaya çalışıyor. İHA muhabirleri, bu yöntemi kullanan bir satıcıyla görüştü.

Satıcı, aracını sıfır aldığını ve garajda beklettiğini iddia etti. Muhabirlerin yeni düzenlemeyi sorması üzerine fiyatını indirdiğini söyledi. Ancak muhabirler, aracın yetkili satıcısından aldıkları bilgiye göre aracın gerçek fiyatının 100 bin lira daha fazla olduğunu öğrendi. Öte yandan bazı satıcılar da yeni düzenlemeye uymayarak araçlarını sıfır fiyatından daha pahalıya satmaya devam ediyor.

İkinci el otomobil piyasasında canlılık yaşanıyor. Oto galericiler, fiyatların sabitlenmesinin piyasayı hareketlendirdiğini ancak araç bulmakta zorlandıklarını ifade ediyorlar. Sattıkları aracın yerine yeni bir araç koyamadıklarını belirten galericiler, araç fiyatlarının değişkenliğinin de piyasayı olumsuz etkilediğini dile getiriyorlar.