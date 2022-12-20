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TFF 2. Lig'de şike skandalı. 2 futbolcuyu gönderdiler suç duyurusunda bulundular

Türk futbolunda şike skandalı patladı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 17:19
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2 futbolcuyu gönderdiler suç duyurusunda bulundular. TFF 2. Lig'de şike skandalı

TFF 2. Lig'de şike skandalı. 2 futbolcuyu gönderdiler suç duyurusunda bulundular
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TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından İnegölspor’dan yapılan açıklamada isimleri şike iddialarına karışan iki futbolcunun kulüple ilişiği kesilerek adli süreç başlatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Her ne kadar biz İnegölspor camiası ve yönetimi olarak var gücümüzle, birçok zorlukla mücadele etsek de kontrolümüz dışında gelişen, sarsıcı olayların önüne geçemiyoruz. Futbol artık sadece futbol olmaktan çıkmış ve bazı illegal yapıların, kişilerin haksız kazanç kapısı olmuştur. Maalesef Tarsus maçından önce ortaya atılan ve daha önce kulüp tarihimiz boyunca şahit olmadığımız bir durum bizi derinden üzmüştür. Kulübümüz futbolcularından, kaleciler Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen’in şikeye karıştığı, bazı maçlarımızda İnegölspor aleyhine şike yaptıkları iddia edilmiş olup bu bilgi kulübümüze ulaşmıştır.

İddiası dahi çirkin olan, tasvip etmediğimiz bu olay sebebiyle yönetimimiz tarafından ivedi olarak alınan karar ile her iki futbolcuyla da kulübümüz menfaatleri doğrultusunda derhal yollarımız ayrılmıştır. İddia edilen bu olaya ilişkin olarak kulübümüz tarafından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde suç duyurusunda bulunulmuş olup, ilgili hukuksuzluğa karışanlar hakkında, hak ettikleri yaptırımların uygulanması için adli süreç başlatılmıştır. İnegölspor camiasının, şanlı taraftarımızın ve yöneticilerimizin emeklerine ihanet edenler hakkında gerekli mücadeleye vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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