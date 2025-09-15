2 gün sonra altında kıyamet kopacak. Nefesler tutuldu. Neler yaşanacak neler

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 16-17 Eylül’deki kritik toplantısına kilitlendi. 17 Eylül Çarşamba günü saat 21:00’de açıklanacak faiz kararı, altın fiyatlarını doğrudan etkileyecek. ABD’de zayıflayan istihdam verileri, Fed’in faiz indirimine gideceği beklentilerini güçlendirdi.

İşsizlik maaşı başvurularındaki artış, zayıf tarım dışı istihdam rakamları ve son bir yılda istihdamın 911 bin kişi aşağı yönlü revize edilmesi, ekonomide yavaşlama sinyalleri verdi. Ağustos’ta tüketici fiyatlarında son 7 ayın en sert artışı yaşanırken, piyasalar 25 baz puanlık faiz indirimini neredeyse kesin görüyor. 50 baz puanlık indirim ihtimali ise zayıf kaldı. Altın, bu beklentilerle rekor tazeliyor. Ons altın, 9 Eylül’de 3.675 dolara ulaşarak tarihi zirvesini gördü ve haftayı 3.634 dolardan kapattı.

Yıl başından bu yana yüzde 39 değer kazanan sarı metal, düşük faiz ortamında güvenli liman olarak öne çıkıyor. Enflasyon ve küresel belirsizliklere karşı koruma sağlayan altın, yatırımcıların radarında. UBS analisti Giovanni Staunovo, ETF girişlerindeki artışla altının 2026 ortasında 3.900 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Fed’in faiz kararı kadar, Başkan Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar da piyasaların yönünü belirleyecek.

Karar, ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi baskıları gölgesinde alınacak. Altın fiyatlarındaki hareketlilik, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik verilerle de destekleniyor. Çin ve Hindistan gibi büyük piyasalardan gelen talep artışı, altını daha da cazip kılıyor. Yatırımcılar, Fed’in atacağı adımla altın fiyatlarında yeni rekorlar bekliyor.