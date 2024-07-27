2 gündür haber alınamıyordu. Evinde ölü bulundu

Olay, Cedit Mahallesi Maslak Sokak'ta yer alan iki katlı bir binanın birinci katında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 55 yaşındaki Erdoğan Sipahioğlu'ndan iki gündür haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek kapısını çaldı.

Kapının açılmaması üzerine, komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kapıyı açıp içeri girdiklerinde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Erdoğan Sipahioğlu'nun ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.