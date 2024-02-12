2 hastadaki esrarengiz ağrılar ve yüz bozulması ortaya çıktı. Nedeni belli oldu

Konya'da yüz asimetrisi ve çene ağrısı nedeniyle doktora giden 2 hastada çene eklemlerinde tümör saptandı.

Uzun süre yanlış tedavi gören ve doğru tanı konulamayan Semiha Tezcan ve Mustafa Küçükdemir, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yapılan başarılı bir operasyon sonucu sağlıklarına kavuştular.

Operasyonu yapan Prof. Dr. Alparslan Esen, "Bu tümörler yavaş büyüdükleri ve yüzdeki asimetri de geç anlaşıldığı için çoğunlukla ileri evrelerde görülüyor" diye konuştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi'nde tedavi gören yemek ve pasta eğitmeni Semiha Tezcan ile bir fabrikada çalışan Mustafa Küçükdemir'in çene kemiklerindeki tümörler ameliyatla çıkarıldı. Çene kemiklerine müdahale edilen 2 hastanın yüzlerindeki asimetri de düzeltildi.

'YILLARDIR ÇEKTİĞİM ACI SONA ERDİ'

Semiha Tezcan, iki çocuk ve bir torun sahibi bir yemek ve pasta eğitmeni. 20 yıldır sol çenesinde büyüyen bir tümör yüzünden yüzü asimetrik hale gelmiş ve çeşitli sağlık sorunları yaşamış. Farklı yerlere gittiğinde kendisine tümör teşhisi konulmamış ve yanlış tedaviler uygulanmış. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde üç ameliyat geçiren Tezcan, tümörden kurtulduğunu ve yüzünün düzeldiğini söyledi. Kendisini daha mutlu ve öz güvenli hissettiğini belirtti.

'YENİDEN HAYATA DÖNDÜM'

Mustafa Küçükdemir, bir fabrikada işçi. 10 yıl önce başlayan yüz asimetrisi sorunu yüzünden yüz felci teşhisi konulmuş ve tedavi görmüş ancak iyileşmemiş. Ağrıları artan ve yüzü bozulan Küçükdemir, sosyal hayattan uzaklaşmış. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yapılan ameliyatla tümörü alınan Küçükdemir, yüzünün normale döndüğünü ve psikolojisinin düzeldiğini ifade etti.

'ZOR VE KOMPLEKS BİR TEDAVİ'

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alparslan Esen, bu hastaların tek taraflı eklem sorunu olan ve çene kemiklerinde tümör gelişen hastalar olduğunu anlattı.

Bu tümörlerin yavaş büyüdüğünü ve yüzdeki asimetriyi geç fark ettirdiğini belirten Esen, hastaların genellikle 50 yaş üstü olduğunu söyledi.

Esen, sadece tümörü almanın yeterli olmadığını, aynı zamanda üst ve alt çene ameliyatı yaparak yüz asimetrisini düzelttiklerini de kaydetti.