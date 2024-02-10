Karadeniz'de esrarengiz patlama sesi. Kıyı şehirlerini tedirgin etti

Karadeniz sahilinde yer alan şehirlerde akşam saat 21.30-23.00 arasında, aralıklarla 4-5 kez patlama sesi duyuldu ve sarsılma yaşandı.

Patlama ve sarsılma; Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Sakarya gibi sahil şehirlerinde hissedildi.

Tedirginliğe neden olan sesin ardından Bartın'ın Amasra ilçesindeki Sahil Güvenlik’e ait botlar uluslararası sulara kadar olan hatta devriye attı.

Ancak, sesin kaynağı tespit edilemedi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Esrarengiz patlama sesi sosyal medyada gündem oldu.

Önce deprem olduğunu düşünen vatandaşlar, yaşanan her patlama sesi ve sarsılmanın ardından art arda 4-5 kez ayrı patlama sesinin daha duyulduğunu belirterek,

Sesin nedeninin gaz birikmesi ya da savaş uçaklarının yol açtığı sonik patlama olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Samsun'un Terme beldesinden de sesin duyulduğunu öne sürdü.