2 ilde uyuşturucu operasyonu. 8 tutuklama

Kaynak: DHA
2 ilde uyuşturucu operasyonu. 8 tutuklama

BATMAN ve Ankara'da polis ekipleri tarafından 9 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.İ

Batman ve Ankara'da polis ekipleri tarafından 9 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Batman ve Ankara'da toplam 9 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, bu uyuşturucu maddeleri torbacılık yöntemiyle sattıkları tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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