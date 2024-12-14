Ahmet Türk, Öcalan ile görüşecek 2 ismi açıkladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınarak yerine kayyum atanan belediye başkanı Ahmet Türk, katıldığı bir televizyon programında, terör örgütü PKK Elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme yapılmasının muhtemel olduğunu belirtti.

İlke TV'de canlı yayına katılan Ahmet Türk, Suriye'deki gelişmeler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen "Abdullah Öcalan ile görüşme" konusuna ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye'nin Suriye politikasını eleştiren Türk, şu ifadeleri kullandı: “Suriye’deki Kürtlere saldırarak, içeride barışı sağlayamazsınız. Türkiye, Kürtlere karşı bir düşmanlığı sürdürdüğü takdirde barıştan söz etmek imkansız hale gelir. İşgal edilmiş bir Suriye’de Kürtler neyin barışını sağlayacak?”

"GÖRÜŞMEYE GİTME OLASILIKLARI DAHA YÜKSEK"

Öcalan ile görüşme ihtimaline değinen Türk, bu konuda DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın isimlerini öne çıkararak, "Görüşmeye gitme olasılıkları daha yüksek" değerlendirmesinde bulundu.