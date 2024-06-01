2 kardeşin kahreden kaderi. Hiç evlenemediler

Irak’ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesine bağlı Üçyan köyünde ikamet eden 89 yaşındaki Seyit ve 64 yaşındaki Tamer Tekin kardeşler, çok istemelerine rağmen evlenip bir yuva kuramadılar. Törenin olduğu bölgede, berdel adeti ve maddi imkansızlıklar nedeniyle evlenemeyen 2 kardeş yaşadıklarına isyan ediyor.

Tamer Tekin, "7 kardeştik. 4'ü salgın hastalıkların kurbanı olarak hayatlarını kaybettiler. 3 kardeş hayatta kaldı. Bir kardeşimiz evlendi. Büyük abim ve ben evlenemedik. Eskiden aşiretin içinde berdel adeti vardı. Kız kardeşimiz olmadığı için bekar kaldık" dedi.

"Allah anneme kız çocuğu nasip etmedi" diyen Tamer Tekin "Evlenmek için maddi imkanımız da olmadı. Ben artık yaşlandım, tek gözlü bir evde yaşıyorum. Abimin iki gözü de görmüyor, onun için kardeşimin evinde kalıyor. Çok zor bir hayat yaşıyoruz. Kimseye yük olmak istemiyoruz. Devletimiz bize bir bakıcı versin. Benim abim 100 yaşında iki gözü görmüyor, benim de sol gözüm söndü artık göremiyorum. İlerde iki gözümü kaybetmekten korkuyorum" diye konuştu.