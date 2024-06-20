2 Katlı depoda yangın! İtfaiye ekiplerinin "Türk bayrağı" detayı dikkat çekti

Düzenleme: Kaynak: İHA
2 Katlı depoda yangın! İtfaiye ekiplerinin "Türk bayrağı" detayı dikkat çekti

İstanbul Küçükçekmece'de bir geri dönüşüm tesisinde gece yarısı yangın meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma rapor edilmedi. Yangın, Küçükçekmece'nin Mehmet Akif Mahallesi'nde yer alan ve geri dönüşüm malzemelerinin saklandığı iki katlı bir binada başladı.

aw230697-05.jpg

Alevlerin hızla yayılmasına rağmen, bölge sakinleri durumu derhal yetkililere bildirdi ve kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonucunda, alevler başarıyla kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri sırasında, binanın ikinci katında asılı olan Türk bayrağı, itfaiye ekipleri tarafından zarar görmeden güvenli bir şekilde indirildi. Şu anda, yangının çıkış sebebi üzerine detaylı bir inceleme yürütülmekte.

İlgili Haberler
Dağ başında rahatsızlanan çoban için at seferber oldu
Dağ başında rahatsızlanan çoban için at seferber oldu
Piknik yaparken baraj kapakları açıldı: 11 kişi mahsur kaldı
Piknik yaparken baraj kapakları açıldı: 11 kişi mahsur kaldı
Yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Üsküdar'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Üsküdar'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Bayramda ailesiyle gezmeye çıkan küçük kız baraja düştü
Bayramda ailesiyle gezmeye çıkan küçük kız baraja düştü
Sedirin altındaki tüfeği almaya çalışan çocuk kendisini vurarak öldü
Sedirin altındaki tüfeği almaya çalışan çocuk kendisini vurarak öldü
Mutluluk, kaplumbağayı kurtarmak gibi bir şey
Mutluluk, kaplumbağayı kurtarmak gibi bir şey
Sevenlerin türküsünün şairi Makal -I-
Sevenlerin türküsünün şairi Makal -I-
Diyanet, İbadet, Ticaret
Diyanet, İbadet, Ticaret
Son Haberler
Dağ başında rahatsızlanan çoban için at seferber oldu Yerel Haberler
Dağ başında rahatsızlanan çoban için at seferber oldu
Özgür Özel Devlet Bahçeli’yle ittifak yapmak için tek şartını açıkladı Gündem
Özgür Özel Devlet Bahçeli’yle ittifak yapmak için tek şartını açıkladı
Piknik yaparken baraj kapakları açıldı: 11 kişi mahsur kaldı Yerel Haberler
Piknik yaparken baraj kapakları açıldı: 11 kişi mahsur kaldı
Çikolataya dev zam geliyor Ekonomi
Çikolataya dev zam geliyor
Polisin "sabır" sınavı Yerel Haberler
Polisin "sabır" sınavı
İrlandalı kürekçilerden büyük başarı Spor
İrlandalı kürekçilerden büyük başarı