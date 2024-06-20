2 Katlı depoda yangın! İtfaiye ekiplerinin "Türk bayrağı" detayı dikkat çekti

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma rapor edilmedi. Yangın, Küçükçekmece'nin Mehmet Akif Mahallesi'nde yer alan ve geri dönüşüm malzemelerinin saklandığı iki katlı bir binada başladı.

Alevlerin hızla yayılmasına rağmen, bölge sakinleri durumu derhal yetkililere bildirdi ve kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonucunda, alevler başarıyla kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri sırasında, binanın ikinci katında asılı olan Türk bayrağı, itfaiye ekipleri tarafından zarar görmeden güvenli bir şekilde indirildi. Şu anda, yangının çıkış sebebi üzerine detaylı bir inceleme yürütülmekte.