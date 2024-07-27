2 kez morgda canlandı. Trabzon tarihine geçti

Patrona Halil’ olarak tanınan Halil İbrahim Demirkanlı, yıllar önce iki kez ölü sanılarak morga konmuş, ama her defasında hayata geri dönmeyi başarmış bir isim.

Çocukluk yıllarında tifo, sıtma ve raşitizm gibi hastalıklarla mücadele eden Demirkanlı, bu zorlu dönemlerde yürümekte bile güçlük çekmişti.

MADALYALAR ALDI

Ancak yaşadığı zorluklara rağmen, tedavi süreci sonrasında sağlığına kavuşarak spor ile tanıştı.

Okul çıkışlarında başladığı spor hayatı, onun atletizmde 10 bin metre yarışlarına kadar ilerlemesini sağladı.

Demirkanlı, bu süreçte birçok madalya kazandı ve Trabzon'un en tanınmış atleti oldu. Hayatının hiçbir döneminde spor yapmayı bırakmayan Demirkanlı, çeşitli illerde düzenlenen yarışmalarda da derece elde etti.

98 YAŞINDA AMA GENÇLERE TAŞ ÇIKARTIYOR

Ayrıca Trabzon İdmangücü takımında lisanslı sporcu olarak görev yaptı.

30 yaşına kadar atletizm yarışmalarına katılmayı sürdüren Demirkanlı, daha sonra Trabzon PTT Merkez Müdürü olarak görev yaparken ‘Postacı Yürüyüş Şampiyonası’na katıldı ve yaş grubunda Türkiye birincisi oldu.

Demirkanlı, 98 yaşına rağmen gençlere taş çıkartarak kilometrelerce yüzüyor.