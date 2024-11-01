2 kişi yanarak öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
2 kişi yanarak öldü

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkarak kayısı bahçesine uçan otomobil yanarak küle döndü. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Korkunç kaza öğle saatlerinde Malatya-Hekimhan karayolu Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Yazıhan istikametine seyir halinde olan Berat Şahintürk (24) idaresindeki 44 ABB 728 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kayısı bahçesine devrildi.

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Feci kazada alev alan otomobil yanarak küle dönüşürken sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Nahide Zeyveli (30) hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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