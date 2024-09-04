2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yaralamıştı! Caninin görüntüleri ortaya çıktı

Torbalı Ayrancılar'da taksi sürücüsü İbrahim Karabacak'ı gasp eden ve ardından tabancayla öldüren 37 yaşındaki Bülent Şengün ardından başka bir aracı gasp ederek bir markette çalışan 16 yaşındaki İlayda Algar'ı aynı tabancayla ağır yaraladı.

Torbalı'ya dehşeti yaşatan Bülent Şengün daha sonra dün gece saatlerinde Karabağlar Aydın Mahallesi'nde ATM'den para çeken Ali S.’yi takibe alarak aracına binmesini bekledi ve sonra yolcu kapısını açıp yanına oturdu. Tabancasıyla Ali S.’yi tehdit edip, kenti dehşete düşüren katilin kendisi olduğunu söyledi.

Korkuya kapılan Ali S. kornaya basıp yardım çığlıkları atınca araçtan inen Bülent Şengün oradan kaçtı. Sonrasında Paşaköprü Mezarlığına gelen Bülent Şengün , Engin Ket'i de gasbedip, tabancayla vurarak katletti. Engin Ket'in cebinden araba anahtarını alıp Gaziemir'de bulunan Optimum Alışveriş Merkezi'n hareket etti. Bülent Şengün burada da bir vatandaşın darp ederek parasını çaldı. .Bülent Şengün'ün öncesinde de bir benzin istasyonunda pompacının 10 bin lira parasını gasbettiği öğrenildi.

Daha sonra Gümüldür yönüne doğru araçla kaçtığı öğrenilen Bülent Şengün, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bülent Şengün'ün üzerinde arama yapılan aramada, 'ecstasy' olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele bulundu. Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.



DEHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Bülent Şengün'ün Torbalı ve Karabağlar'da işlediği suçların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Bülent Şengün'ün öldürdüğü yaraladığı ve gasp ettiği kişilerle birlikte yer aldığı anlar da yer aldı.



DAHA ÖNCE DE CİNAYETTEN HÜKÜM GİYMİŞ



Ayrıca Bülent Şengün'ün 2004'te cinayet işlediği, zanlının arkadaşı İ.D. ile birlikte Torbalı’nın tanınmış simalarından Salih Şahin’i parası için öldürdüğü ve bu suçtan ömür boyu hapse mahkum edildiği öğrenildi.