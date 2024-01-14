2. Margrethe Danimarka hükümdarlığını oğlu Prens Frederik'e bıraktı

Kaynak: AA
2. Margrethe Danimarka hükümdarlığını oğlu Prens Frederik'e bıraktı
52 yıldır tahtta oturan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, oğlu Prens Frederik'e yol açmak adına Danimarka hükümdarlığını bıraktı.

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, tahta çıkışının 52. yıl dönümünde görevinden ayrıldı.

Kraliçe, Kopenhag'da Başbakanlık Çalışma Ofisine de ev sahipliği yapan Christiansborg Sarayı'nda Danimarka Kabinesi ile yapılan toplantı sırasında tahttan çekildiğini açıkladı.

Tahtı oğlu Prens Frederik'e bırakan 83 yaşındaki Kraliçe, neredeyse 900 yılın ardından tahttan gönüllü olarak el çeken ilk Danimarka hükümdarı oldu.

Kraliçe Margrethe, 31 Aralık 2023'teki yeni yıl konuşmasında, tahttan çekilerek yerini 55 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Frederik ve gelini Kraliçe Mary'e bırakacağını duyurmuştu.

Danimarka Kraliçesi, 1972 yılında tahta çıkmıştı.

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