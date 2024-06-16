2 milyon Müslüman hacı oldu

Kaynak: AA
2 milyon Müslüman hacı oldu

Hac vazifesi için Mekke’de bulunan 2 milyondan fazla hacı adayı, Kabe’yi tavaf ederek hacı oldu.

Arafat'ta vakfeye duran hacı adayları, daha sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçerek vakfe dualarını yaptılar ve şeytan taşlamak için taş topladılar.

thumbs-b-c-3a0d59c9db66bc00472dad28fcc2dd5f.jpg

Müslümanlar, gece yarısından sonra kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometre yolu yürüyerek Cemerat'taki şeytan taşlama alanına geldiler ve "Akabe Cemresi" olarak bilinen büyük şeytana 7 taş attılar.

06-2024-16062024-mekek2.jpg

Şeytan taşlamadan sonra, Kabe'ye yürüyerek ulaştılar ve ziyaret tavafı ile sa'y ritüellerini gerçekleştirdiler. Daha sonra tıraş olarak ihramdan çıktılar ve böylece hac vazifelerini tamamladılar.

06-2024-16062024-mekke1.jpg

Bazı hacılar sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldılar.

Son Haberler
Yüz aklın varsa bir akıllıya danış atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Yüz aklın varsa bir akıllıya danış atasözünün anlamı nedir?
Boş arsalarda ve yol kenarında kurban kestiler. Her Kurban Bayramı aynı rezalet Yaşam
Boş arsalarda ve yol kenarında kurban kestiler. Her Kurban Bayramı aynı rezalet
Türk hacıları ihbar eden Diyanet. Eşi dostu kurasız hacca göndermiş Gündem
Türk hacıları ihbar eden Diyanet. Eşi dostu kurasız hacca göndermiş
Patlamayı kahraman itfaiye eri durdurdu Gündem
Patlamayı kahraman itfaiye eri durdurdu
İslam Memiş’ten son uyarı: Bu yatırım aracı bayram sonrası zirveye çıkacak Ekonomi
İslam Memiş’ten son uyarı: Bu yatırım aracı bayram sonrası zirveye çıkacak
Kızıl Goncalar’dan flaş transfer! Nursema’ya yeni partner geliyor Magazin
Kızıl Goncalar’dan flaş transfer! Nursema’ya yeni partner geliyor
Tokyo Cami’nde bayram namazı kılındı Dünya
Tokyo Cami’nde bayram namazı kılındı