2 milyon Müslüman hacı oldu

Arafat'ta vakfeye duran hacı adayları, daha sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçerek vakfe dualarını yaptılar ve şeytan taşlamak için taş topladılar.

Müslümanlar, gece yarısından sonra kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometre yolu yürüyerek Cemerat'taki şeytan taşlama alanına geldiler ve "Akabe Cemresi" olarak bilinen büyük şeytana 7 taş attılar.

Şeytan taşlamadan sonra, Kabe'ye yürüyerek ulaştılar ve ziyaret tavafı ile sa'y ritüellerini gerçekleştirdiler. Daha sonra tıraş olarak ihramdan çıktılar ve böylece hac vazifelerini tamamladılar.

Bazı hacılar sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldılar.