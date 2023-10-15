2 milyon takipçili Fransız internet fenomeninden Filistin'e kostümlü ve danslı destek

Fransa'da farklı kostümler giyerek sokakta insanlarla dans eden 2 milyon takipçili internet fenomeni Deadpool kostümü giydi, sırtına Filistin bayrağını asıp taşıdığı hoparlörden de Filistin marşını açarak Filistin'e destek olmak için dans etti. Görüntüleri sosyal medya hesabında "Her şey pembe değil" notuyla paylaştı