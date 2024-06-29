2 milyon TL'nin geri ödemesi kaç lira? Hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor

2 milyon TL'nin geri ödemesi kaç lira? Hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Merkez Bankası faiz oranını yüzde 50 olarak sabit tutsa da ev sahibi olmak isteyen vatandaşların ev kredisi problemi büyüyerek devam ediyor.

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2 milyon TL'nin geri ödemesi kaç lira? Hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor 1

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz oranını yüzde 50 olarak sabit tuttu. Bu kararın ardından bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi.

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2 milyon TL'nin geri ödemesi kaç lira? Hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor 2

En uygun konut kredisi veren bankalar yakından takip ediliyor.

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2 milyon TL'nin geri ödemesi kaç lira? Hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor 3

2 milyon TL için 10 yıllık vadeli konut kredisi faiz oranları ve aylık taksitleri belirlendi. Faiz oranları ve koşullar bankadan bankaya değişiklik gösterebilir.

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2 milyon TL'nin geri ödemesi kaç lira? Hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor 4

İşte, son güncellemelere göre 2 milyon TL’nin 10 yıllık vadeli konut kredisi faiz oranları ve aylık taksitleri:

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2 milyon TL'nin geri ödemesi kaç lira? Hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor 5

AKBANK

  • Faiz Oranı: %3,05
  • Aylık Taksit: 62.704,27 TL
  • Toplam Ödeme: 7.549.132 TL
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2 milyon TL'nin geri ödemesi kaç lira? Hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor 6

İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: %3,05
  • Aylık Taksit: 62.704,27 TL
  • Toplam Ödeme: 7.550.072 TL
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2 milyon TL'nin geri ödemesi kaç lira? Hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor 7

ING

  • Faiz Oranı: %3,14
  • Aylık Taksit: 64.375,67 TL
  • Toplam Ödeme: 7.745.200 TL
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2 milyon TL'nin geri ödemesi kaç lira? Hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor 8

VAKIFBANK

  • Faiz Oranı: %3,04
  • Aylık Taksit: 62.519,14 TL
  • Toplam Ödeme: 7.519.301 TL
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2 milyon TL'nin geri ödemesi kaç lira? Hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor 9

KUVEYT TÜRK

  • Kâr Payı Oranı: %3,09
  • Aylık Taksit: 63.445,96 TL
  • Toplam Ödeme: 7.632.966 TL
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2 milyon TL'nin geri ödemesi kaç lira? Hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor 10

YAPIKREDİ

  • Faiz Oranı: %3,55
  • Aylık Taksit: 72.096,23 TL
  • Toplam Ödeme: 8.670.738 TL
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2 milyon TL'nin geri ödemesi kaç lira? Hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor 11

TÜRKİYE FİNANS

  • Kâr Payı Oranı: %4,43
  • Aylık Taksit: 89.090,68 TL
  • Toplam Ödeme: 10.707.681 TL
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2 milyon TL'nin geri ödemesi kaç lira? Hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor 12

GARANTİ

  • Faiz Oranı: %3,20
  • Aylık Taksit: 65.495,01 TL
  • Toplam Ödeme: 7.884.195 TL
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