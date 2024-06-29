2 milyon TL'nin geri ödemesi kaç lira? Hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz oranını yüzde 50 olarak sabit tuttu. Bu kararın ardından bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi.
En uygun konut kredisi veren bankalar yakından takip ediliyor.
2 milyon TL için 10 yıllık vadeli konut kredisi faiz oranları ve aylık taksitleri belirlendi. Faiz oranları ve koşullar bankadan bankaya değişiklik gösterebilir.
İşte, son güncellemelere göre 2 milyon TL’nin 10 yıllık vadeli konut kredisi faiz oranları ve aylık taksitleri:
AKBANK
İŞ BANKASI
ING
VAKIFBANK
KUVEYT TÜRK
YAPIKREDİ
TÜRKİYE FİNANS
GARANTİ