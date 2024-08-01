2 milyon uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İHA
2 milyon uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır Lice’de düzenlenen operasyonda 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir bitkisi, 414 bin 500 kök skunk bitkisi, 175 kilogram kubar esrar ve 5 kilogram toz esrar bulundu.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ilçesi Yorulmaz, Baharlar ve Yorulmaz Mahalleleri kırsalında Şehit Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş Mehmet Koçak Narko-Terör operasyonu yapıldı.

Operasyonun amacının bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak olduğu aktarıldı.

Baskında2 milyon 300 bin 500 kök kenevir bitkisi, 414 bin 500 kök skunk bitkisi, 175 kilogram kubar esrar ve 5 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda toplamda 2 milyon 715 bin kök kenevir/skunk bitkisi numune alınmasını müteakip imha edildi.

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