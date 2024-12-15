Lecce'den kritik galibiyet

Serie A’da küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Lecce, Stadio Via del Mare’de Monza’yı 2-1 mağlup etti. Maç, iki takımın da alt sıralardan kurtulma mücadelesine sahne oldu. Lecce, alınan bu galibiyetle üç puanı hanesine yazdırdı ve moral kazandı.

Maçın henüz üçüncü dakikasında Lecce, Tete Morente’nin golüyle öne geçti. Federico Baschirotto’nun kendi yarı sahasından gönderdiği uzun topa hareketlenen Morente, ceza sahasında topu kontrol ederek ağlarla buluşturdu. Lecce, 14. dakikada Nikola Krstovic ile penaltı şansı yakaladı ancak Monza kalecisi Stefano Turati, kritik bir kurtarış yaparak takımını oyunda tuttu.

37. dakikada Monza, Patrick Dorgu’nun kendi kalesine attığı şanssız bir golle eşitliği yakaladı. Kaleci Wladimiro Falcone ile iletişim eksikliği yaşayan Dorgu’nun ters vuruşu, topu boş kaleye gönderdi. Ancak bu gol Monza’yı uzun süre sevindiremedi.

İlk yarının bitimine dakikalar kala, Santiago Pierotti’nin ortasında Krstovic, topu filelere göndererek Lecce’ye yeniden üstünlüğü getirdi. Bu gol, hem Lecce’nin galibiyetini garantiledi hem de Krstovic’in moralini yükseltti.

Maç boyunca Monza’nın gol çabaları sonuçsuz kaldı. İkinci yarıda VAR, Monza lehine verilen bir penaltı kararını iptal etti. Lecce ise maçın son anlarına kadar savunmada direncini koruyarak skoru muhafaza etmeyi başardı.

Bu sonuçla Lecce, ligde kritik bir galibiyet alırken Monza ise küme düşme tehlikesini hissetmeye devam ediyor. Krstovic’in hem penaltı kaçırıp hem de galibiyet golünü atması, maçın unutulmaz anlarından biri olarak kayıtlara geçti.