2 milyondan fazla Türk'ün bilgileri sızdırıldı

2 milyondan fazla Türk vatandaşının verilerinin çalındığı ortaya çıktı. 2015-2023 arası verilerin 4 Nisan 2023 tarihinde tek bir arşivde toplandığı ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
2 milyondan fazla Türk'ün bilgileri sızdırıldı

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, SafetyDetectives siber güvenlik ekibi, Türkiye'den aşı kayıtlarını içerdiği iddia edilen bir web forumu gönderisini inceledi. Forum üyelerinin verilerin, 2021 e-Nabız sızıntısından geldiğini öne sürmesine rağmen siber güvenlik ekibinin araştırmasına göre sızıntının yeni olduğu ve 2015 ile 2023 arasını kapsayan verilerin 4 Nisan 2023'te toplandığını buldu.

Sızıntı, 10 Eylül 2023'te bir web forumunda paylaşıldı. Verileri yakından inceleyen siber güvenlik ekibi, verilerin güvenlik açığından yararlanılarak çevrimiçi bir sunucudan toplandığını tahmin ediyor.

SafetyDetectives'in paylaştığı rapora göre, veriler 10 Eylül 2023'te bir forumda sızdırılmış olsa da araştırmacılar sızıntının 4 Nisan 2023'te gerçekleştiğini iddia ediyor.

Araştırmacılar, verilerin büyük olasılıkla bilgilerin ifşa edilmesine yönelik bir güvenlik açığından yararlanılarak elde edildiğini düşünüyor. Ekip, yapılan analizler sonucunda verilerin orijinal olduğunu öne sürerken aşağıdaki bilgileri içerdiğini ifade etti:

Doğum tarihleri
Doktorların TC Kimlik Numaraları
Aşı tarihleri
Bireylerin aldığı aşı türleri
Diğer aşılama ve tedarik zinciri ayrıntıları
Aşılamanın yapıldığı hastaneler
Ülke genelinde spesifik aşıların doz sayıları
Hastaların Kısmi TC Kimlik Numaraları
SafetyDetectives Siber Güvenlik Ekibi şunları söyledi:

Hastaların TC kimlik numaraları kısmen düzeltilirken, doktorların TC kimlik numaraları tam olarak görüntülendi ve bu verilerin Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılan bir çevrimiçi platform veya hizmetten alınmış olabileceğini gösteriyor. Doktorlara yönelik toplam 125 bin TC kimlik numarası listelendi.

Ekip, 2021 yılında Türkiye'de 183 binden fazla doktorun olduğu göz önüne alındığında, bu durumun, ihlalin ülkedeki doktorların yaklaşık yüzde 70'inin kişisel bilgilerini açığa çıkarmış olabileceğini gösteriyor"

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi. Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi
Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi. Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi
Son Haberler
İş gücü girdi endeksleri arttı Ekonomi
İş gücü girdi endeksleri arttı
Uzmanı kışla gelen ölümcül tehlikeyi açıklayarak uyarılarda bulundu Sağlık
Uzmanı kışla gelen ölümcül tehlikeyi açıklayarak uyarılarda bulundu
ABD'de seçim anketinde Biden'a büyük sürpriz Dünya
ABD'de seçim anketinde Biden'a büyük sürpriz
Bu otomobiller yakıtı adeta kokluyor 'En az yakan araçların listesi belli oldu' Ekonomi
Bu otomobiller yakıtı adeta kokluyor 'En az yakan araçların listesi belli oldu'
4 malzemeli kahveli fit brownie nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
4 malzemeli kahveli fit brownie nasıl yapılır?
Reklam Konseyine üye verecek kurum ve kuruluşlara yeni düzenleme Ekonomi
Reklam Konseyine üye verecek kurum ve kuruluşlara yeni düzenleme
Cumhuriyet’e damga vuran 24 iş insanı. Fast Company dergisi duyurdu Yaşam
Cumhuriyet’e damga vuran 24 iş insanı. Fast Company dergisi duyurdu